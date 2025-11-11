Un vasto incendio è scoppiato oggi in una casa plurifamiliare in Train Street a Dorchester, ferito Vigile del Fuoco

Spread the love

Secondo un post sui social media del Dipartimento, l’incendio è divampato intorno alle 8:30, interessando il retro dell’edificio, al secondo e terzo piano. Sono state prontamente inviate ulteriori risorse per contenere l’incendio.

Ulteriori sviluppi sono stati condivisi in un aggiornamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Boston. Il vice capo Brian Tully ha fornito informazioni sugli sforzi di spegnimento degli incendi e sulle conseguenze dell’incidente. Un vigile del fuoco è stato trasportato dal servizio di emergenza medica di Boston a causa delle ferite riportate durante l’intervento. L’incendio ha inoltre causato lo sfollamento di due residenti e ingenti danni materiali, stimati in 500.000 dollari.

L’Unità Investigativa dei Vigili del Fuoco di Boston è stata chiamata sul posto per determinare la causa dell’incendio. I dettagli delle indagini non sono ancora stati resi noti. L’incendio ha causato lo sfollamento dei residenti, che ora devono affrontare la perdita delle loro case e dei loro beni personali.

I residenti in possesso di informazioni o che hanno assistito alle prime fasi dell’incendio sono invitati a farsi avanti per contribuire alle indagini in corso.