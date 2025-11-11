VIDEO – 55 passeggeri alla deriva in mare dopo l’affondamento di un catamarano durante una gita

Spread the love

DECINE di passeggeri di una crociera sono rimasti a bocca aperta dopo che un catamarano per gite giornaliere è affondato nei Caraibi. L’imbarcazione, che trasportava passeggeri della nave da crociera “Mein Schiff 1”, è affondata domenica pomeriggio al largo della costa della Repubblica Dominicana, che ha organizzato un salvataggio.

Le riprese mostrano persone che galleggiano nell’acqua – si dice che siano 55 in tutto – mentre la Marina dominicana le aggira per tirarle fuori. I marinai lanciano i salvagenti ai passeggeri in difficoltà e poi li tirano in salvo.

La punta azzurra della barca emerge dalla superficie dell’acqua, ma il resto è sommerso e invisibile. Secondo quanto riportato dai media locali, a pieno carico ha iniziato a imbarcare acqua e poi è affondato rapidamente.

Le autorità hanno affermato che l’imbarcazione ha riportato “danni interni allo scafo”, che hanno causato la catastrofica perdita d’acqua. L’equipaggio ha lanciato una chiamata di emergenza e i soccorritori locali sono stati rapidamente inviati sul posto.

Fortunatamente, tutti i passeggeri indossavano i giubbotti di salvataggio e sono usciti illesi. L’autorità portuale di Samaná ha dichiarato: “La Marina della Repubblica Dominicana sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per identificare i responsabili e adottare misure per impedire che incidenti simili si ripetano”.