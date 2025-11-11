VIDEO – Aereo cargo militare turco cade al confine con la Georgia, venti militari dispersi

Spread the love

AGI – È di 20 militari dispersi ma è inevitabilmente destinato a peggiorare il bilancio della caduta dell’aereo cargo militare turco C-130, precipitato in prossimità del confine tra la Turchia e la Georgia. A renderlo noto è l’esercito di Ankara che non ha fornito delucidazioni sulla causa dell’incidente.

Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso “profondo dolore” e “cordoglio” alle “famiglie dei martiri”.