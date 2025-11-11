VIDEO – Crollo in una centrale elettrica sudcoreana in disuso: almeno 3 morti, presunte altre 2 vittime

Spread the love

SEOUL, Corea del Sud — Una torre alta 60 metri (196 piedi) è crollata durante i lavori di demolizione di una centrale termoelettrica dismessa nella città sudcoreana di Ulsan, uccidendo tre persone e lasciandone presumibilmente morte almeno altre due, hanno riferito venerdì le autorità.

Cinque persone restano intrappolate sotto le macerie, due delle quali non sono ancora state localizzate dalle autorità.

Nove persone stavano lavorando sul posto quando la torre della caldaia è crollata giovedì pomeriggio. I soccorritori ne hanno tratte in salvo due poco dopo l’intervento, ma un altro operaio, tratto in salvo più tardi, è stato dichiarato morto in ospedale venerdì mattina.