Donna si barrica in casa per 15 ore con la figlioletta a Cesena: trattative per tutta la notte, poi la svolta

Sono state ore di ansia e apprensione a Cesena dove una donna si è barricata in casa con la figlioletta piccola minacciando gesti estremi e non permettendo a nessuno di entrare nell’appartamento per oltre 15 ore. L’allarme infatti era scattato nel tardo pomeriggio di martedì quando sul posto sono accorsi tutti i servizi di emergenza tra vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118. Le trattative sono andate avanti per tutta la notte senza esito, poi la svolta nella mattinata di oggi quando la donna ha aperto finalmente la porta confermando che sia lei che la piccola stanno bene

Tutto ha avuto avvio intorno alle 18 di ieri quando la segnalazione dei parenti della donna ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono stati fatti convergere decine di soccorritori. Il quartiere di San Mauro in Valle di Cesena si è riempito di auto di polizia e carabinieri oltre che di mezzi dei pompieri e ambulanze. Il tratto di via Viareggio immediatamente sotto il palazzo dove si è barricata la donna è stato chiuso e i vigili del fuoco si sono predisposti a intervenire in caso di necessità con autoscala e materasso.

Nel frattempo i carabinieri hanno intavolato una trattativa con la signora chiedendo a supporto un mediatore che ha avviato un lento dialogo. La donna, che si troverebbe in una condizione di fragilità psicologica, si è chiusa però nell’abitazione al quinto piano della palazzina dove vive rifiutando qualsiasi contatto con l’esterno.

