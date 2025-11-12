Fumo dal rimorchio carico di batterie esauste: intervento dei VVF sulla Superstrada Pedemontana Veneta

Spread the love



Il conducente di un autoarticolato che trasportava un carico di batterie esauste, ha dovuto accostare e chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco, quando si è accorto che usciva del fumo dal carico.

E’ successo interno alle 16:00 e Vigili del fuoco di Arzignano sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, in prossimità dell’uscita del casello di Montecchio Nord per fronteggiare il principio d’incendio che stava interessando un carico di batterie al piombo destinate allo smaltimento.

L’autista del mezzo si è fermato in una piazzola e ha staccato la motrice dal rimorchio e ha atteso l’intervento dei pompieri che hanno riempito di schiuma il rimorchio.

L’autoarticolato è stato transennato e posto in quarantena temporanea per consentire il monitoraggio di eventuali reazioni chimiche residue dovute alla presenza delle batterie.

