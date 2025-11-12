Furto ai danni dei vigili del fuoco: rubata attrezzatura per 10 mila euro, un arresto

Spread the love

Furto ai danni dei vigili del fuoco di Genova che la scorsa notte sono stati derubati di attrezzatura per un valore complessivo di circa 10 mila euro. Nel dettaglio, una squadra di soccorso impegnata in un intervento in piazza del Carmine ha denunciato il furto di una termocamera, un esplosimetro, un cerca fughe di gas, una lampada zona zero, un rados, tre torce, una sacca completa con materiale di alpinismo e altre dotazioni.

Il materiale è stato rubato intorno a mezzanotte all’interno di uno dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco lasciato incustodito durante l’intervento. Accortisi del furto, i pompieri hanno subito chiamato il numero per le emergenze 112 e una volante della polizia di Stato è intervenuta, individuando uno dei responsabili. Decisiva la testimonianza di uno dei vigili del fuoco che ha detto di avere notato un uomo, poco lontano da piazza del Carmine con in mano una valigetta che, appena si è accorto di essere stato visto, ha coperto con una giacca. Il pompiere lo ha fermato recuperando il materiale rubato.