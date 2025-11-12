Gravissimo incidente in autostrada, 118 e vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Mattinata difficile lungo l’autostrada A1, dove un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha causato la chiusura temporanea del tratto tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. L’evento si è verificato attorno alle 9:15 all’altezza del chilometro 635+800, con la cisterna ribaltata e parte del carico disperso sulla carreggiata, provocando pesanti disagi alla viabilità.

