mercoledì, Novembre 12, 2025
cronaca

Gravissimo incidente in autostrada, 118 e vigili del fuoco sul posto

Il Faro
Mattinata difficile lungo l’autostrada A1, dove un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha causato la chiusura temporanea del tratto tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. L’evento si è verificato attorno alle 9:15 all’altezza del chilometro 635+800, con la cisterna ribaltata e parte del carico disperso sulla carreggiata, provocando pesanti disagi alla viabilità.

