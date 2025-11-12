mercoledì, Novembre 12, 2025
In fiamme impianto a Bosco Gerolo, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio dell’11 novembre all’interno dell’azienda agricola Bosco Gerolo, tra Rivergaro e Gossolengo. Le fiamme sono divampate intorno alle 19 nell’impianto miscelatore del trinciato per la distribuzione del mangime all’allevamento bovino.

Sul posto sono giunte diverse squadre da Piacenza e Castel San Giovanni per domare l’incendio che ha interessato parte del materiale stoccato. Le operazioni si sono protratte fino alla serata, non ci sarebbero persone ferite o intossicate. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incendio.

https://www.piacenzasera.it/2025/11/in-fiamme-impianto-a-bosco-gerolo-intervento-dei-vigili-del-fuoco/619512/

