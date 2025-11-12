Spread the love

Un garage è crollato alle prime luci di questa mattina, 12 novembre, a Presicce, in via dell’Unità. Il box auto è di pertinenza di un’abitazione che potrebbe risultare inagibile.

Anche una palazzina adiacente è stata danneggiata. Non si registrano feriti ma pare che un gatto di proprietà sia rimasto sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase, che hanno transennato la zona, e i carabinieri di Presicce.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/lecce/1865157/presicce-crolla-un-garage-all-alba-nessun-ferito-danni-alle-abitazioni-video.html