Spaventoso schianto, la Panda precipita nella scarpata. Uomo in gravi condizioni

NERETO. Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, sulla Strada Provinciale 8 del Salinello, al chilometro 14+200, nel territorio di Nereto. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e un’Audi A3, proprio nei pressi del “Centro automezzi e magazzino” della Provincia di Teramo.

All’interno della Panda viaggiavano tre uomini. Il conducente, un 78enne del posto, ha riportato le ferite più gravi: dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo. Gli altri due occupanti, di 69 e 77 anni, sono stati soccorsi e condotti in ambulanza all’ospedale di Sant’Omero.

Ferita anche la donna trentenne che si trovava al volante dell’Audi: è stata trasportata anch’essa al nosocomio di Sant’Omero per accertamenti.

