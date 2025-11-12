mercoledì, Novembre 12, 2025
Ultimo:
cronaca

Tragedia nel Brindisino, auto si schianta contro il muro della villa: muore 20enne

Il Faro
Spread the love

Il 20enne Angelo Prete è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte nel Brindisino, tra San Vito dei Normanni e Mesagne.

Il giovane era alla guida di una Fiat 500 Abarth. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, con l’auto che ha impattato contro il muro perimetrale di una villa.

Vano è stato ogni tentativo dei soccorritori di rianimare il 20enne. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Nella notte altri due incidenti si sono verificati in provincia di Brindisi, ma non ci sono feriti gravi.

QUINTO POTERE

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Gaza, raid sull’ospedale Nasser di Khan Younis: 20 morti, di cui 5 giornalisti. Condanna unanime

Il Faro

Scontro nella galleria di Quassolo tra due auto e un bus turistico, quattro Km di coda sull’A5 verso la Valle d’Aosta

Il Faro

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, c’è l’ipotesi di estenderlo a tutti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *