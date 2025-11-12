VIDEO – Un tratto del ponte di un’autostrada nazionale che collega il Tibet alle zone interne è crollato nei pressi di Barkam, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale.

Spread the love

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua e altre fonti dell’11, il crollo è avvenuto intorno alle 16:00 di quel giorno, all’ingresso del ponte “Hongqi (Bandiera Rossa)”, lungo 758 metri, un tratto stradale fondamentale che collega l’altopiano tibetano alle regioni interne. Le autorità cinesi hanno riferito che l’instabilità del terreno montuoso circostante ha innescato una frana, che ha causato il crollo del ponte.

La polizia aveva già imposto il divieto assoluto di circolazione sul ponte dopo aver rilevato crepe sul fianco della montagna e sulla strada, nonché segni di deformazione del terreno, il giorno precedente. Di conseguenza, non sono state segnalate vittime.

I video che hanno immortalato l’incidente sono circolati sui social media locali. Mostrano il ponte che crolla con un forte boato. Sono state registrate anche grandi quantità di roccia che cadono e polvere e detriti che inghiottono il sito.