Violento scontro sulla Sp237, coinvolti tre veicoli (FOTO): in azione i soccorsi con l’elicottero, due persone in ospedale

BRESCIA. Incidente stradale tra più veicoli nelle prime ore di mercoledì 12 novembre a Barghe, in Valsabbia nel bresciano: tre veicoli si sono scontrati sulla Sp237, due persone ferite trasportate in ospedale,

L’allarme è scattato attorno alle 7.30 in località San Gottardo e dopo la chiamata d’emergenza è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari con due ambulanze, un’automedica e l’elicottero d’emergenza.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara e le due persone ferite, dopo le prime cure ricevute sul posto, sono state trasportate in ospedale: una in elicottero mentre l’altra in ambulanza, da quanto si apprende entrambi non sarebbero in gravi condizioni.

Pesanti i disagi al traffico con il tratto stradale che, durante le operazioni di soccorso, è stato interrotto: lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni.

Sul posto, per i rilievi e le indagini sulle cause e la dinamica esatta dell’incidente, anche le forze dell’ordine.

