giovedì, Novembre 13, 2025
Decreti e circolariVigili del fuoco

Aventi diritto a  seguito della mobilità volontaria a domanda del personale appartenente ai ruoli dei Piloti di Aeromobile e Specialisti di Aeromobile nella qualifica dei Vigili del Fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Direzione Centrale per le Risorse Umane – aventi diritto a  seguito della mobilità volontaria a domanda del personale appartenente ai ruoli dei Piloti di Aeromobile e Specialisti di Aeromobile nella qualifica dei Vigili del Fuoco.

12.11.2025-DCRU-mobilita-ruoli-pilota-specilista-qulifica-vigile-del-fuocoDownload

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/12.11.2025-DCRU-mobilita-ruoli-pilota-qualifica-vigile-del-fuoco.pdf

