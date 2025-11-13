Bra dice addio a Giorgio Abellonio, capo del distaccamento dei Vigili del fuoco fino al 2001

Spread the love

BRA – È deceduto giovedì 13 novembre, a 81 anni, Giogrio Abellonio, che fino al 2001 era stato il capo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Bra, guidandolo per venti anni dopo esserne entrato a far parte nel 1967.

Prima della pensione, quando non indossava la divisa gestiva, assieme alla moglie, un negozio di fiori in pieno centro a Bra. Per il suo servizio alla comunità era stato nominato cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2011.

Abellonio lascia la moglie Anna Maria, i figli Vanna, Silvia e Paolo con le loro famiglie e tanti parenti, amici e conoscenti incontrati nella sua lunga carriera di Vigile del fuoco volontario.

Domani (venerdì 14 novembre) alle 17.30 parenti e amici potranno pregare per lui recitando il Rosario nella Casa del commiato di via don Orione; sabato 15 novembre alle 10 nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario di Bescurone, le esequie. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero monumentale di Bra.

