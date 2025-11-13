Fiamme nella falegnameria di Lavis: sei squadre di pompieri sul posto

Spread the love

Un pomeriggio di fiato sospeso quello vissuto ieri, mercoledì 12 novembre, a Lavis: alle 14:30, infatti, nella zona industriale del paese è scattato l’allarme per un incendio sprigionatosi in una falegnameria.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, a essere coinvolto dal rogo è stato un macchinario per la lavorazione del legname, da cui sono partite le fiamme che hanno portato sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Lavis e di Trento, anche i colleghi di Zambana, Gardolo, Giovo e Mezzolombardo.

Un lavoro intenso, durato quasi quattro ore, quello delle squadre, che dopo aver domato l’incendio, hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato ulteriori verifiche in un silos per lo stoccaggio degli scarti di lavorazione. Sul posto anche due ambulanze e un’auto sanitaria. I pompieri di Lavis, inoltre, hanno fatto un sopralluogo durante la notte, per controllare che fosse tutto a posto.