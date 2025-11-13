giovedì, Novembre 13, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio di una rimessa agricola contenente paglia

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

CORRIDONIA (MC) – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10:30 circa in contrada Ripalta, a Corridonia, per un incendio che ha coinvolto una rimessa agricola contenente paglia. Le fiamme hanno interessato anche alcuni rifiuti accatastati nelle vicinanze.
Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato con un’autobotte e un mezzo fuoristrada per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.
Sul posto presenti i Carabinieri Forestali per i rilievi di competenza.

Potrebbe anche interessarti

Video – Crollo di una gru edile sulla facciata di un palazzo di 6 piani.

Il Faro

Corsi di formazione per l’Anno Accademico 2023-2024 dell’Istituto Superiore Antincendi.

Il Faro

Video – I pompieri più veloci del mondo? Competono nei fire sport

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *