Incendio di una rimessa agricola contenente paglia

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

CORRIDONIA (MC) – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10:30 circa in contrada Ripalta, a Corridonia, per un incendio che ha coinvolto una rimessa agricola contenente paglia. Le fiamme hanno interessato anche alcuni rifiuti accatastati nelle vicinanze.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato con un’autobotte e un mezzo fuoristrada per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presenti i Carabinieri Forestali per i rilievi di competenza.