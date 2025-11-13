l’ Ing. Luigi Giudice è il nuovo Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il10 novembre si è insediato il nuovo Direttore Regionale VVF del Friuli Venezia Giulia, ing. Luigi Giudice, già comandante dei Vigili del fuoco di Genova.

L’Ing.Giudice succede all’arch. Mauro Luongo che dal 1 novembre ha lasciato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per raggiunti limiti d’età. Il neo Direttore Regionale, nell’esprimere la propria soddisfazione per il nuovo incarico, assicura il massimo impegno per mantenere i già elevati standard nelle attività che i Vigili del fuoco offrono nell’ambito regionale di competenza. Nei prossimi giorni l’ing.

Giudice sarà impegnato in una serie di incontri con le autorità civili e militari della regione e con visite di saluto presso i quattro Comandi dei Vigili del fuoco. Luigi Giudice, 64 anni, ingegnere meccanico, entrò a far parte dei Vigili del Fuoco nel 1990. Nominato comandante di Nuoro nel 2009, è stato poi dirigente nella Direzione Regionale della Campania, comandante a Isernia, successivamente Como, Sassari, Verona, Brescia e Genova.

Ha partecipato a gran parte delle grandi calamità nazionali che hanno segnato il nostro paese tra cui il terremoto del 1997 Marche Umbria, nel 1998 alle operazioni di soccorso della frana di Sarno, il terremoto dell’Aquila del 2009.