VIDEO – Esplosivi da 140 kg fanno crollare le torri della caldaia della centrale termoelettrica di Ulsan

Spread the love

due grandi torri caldaia alte 63 metri, larghe 25 metri e profonde 15 metri presso la centrale termoelettrica Korea East-West Power di Ulsan sono crollate con una violenta esplosione. Secondo quanto riferito, la detonazione ha utilizzato 140 kg di esplosivo e 120 detonatori, sufficienti per far crollare un edificio di 20 piani in cinque secondiAd

Quando gli esplosivi attaccati ai pilastri degli edifici delle caldaie detonarono, le strutture crollarono in avanti. Le scosse dell’esplosione furono avvertite persino sulla strada di accesso al luogo dell’incidente, a oltre 300 metri di distanza. Dopo l’esplosione, una spessa coltre di polvere si sollevò nell’aria. Frammenti spessi quanto il dito di un adulto volarono per oltre 300 metri, lasciando un odore pungente di polvere da sparo. Ci vollero circa tre minuti perché la polvere della struttura crollata si depositasse.