Appicca il fuoco a un locale della stazione, poi si scaglia contro i carabinieri

Spread the love

Un lungo elenco di reati a carico di un 22enne, arrestato nella serata di ieri dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Terracina dopo aver dato fuoco a un locale dismesso nei pressi della stazione ferroviaria. E’ accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio.

La pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione al 112 di un rogo sviluppatosi all’interno di un manufatto abbandonato nell’area della stazione. Alla vista dei militari il giovane, di origine nigeriana e senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, li ha aggrediti e colpiti ripetutamente, ma è stato poi bloccato e arrestato.