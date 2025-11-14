Spread the love

Intorno alle ore 6:35 circa, i Vigili del Fuoco di Tinchi, sono dovuti intervenire prontamente per dare soccorso ad una donna in seguito ad un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una 47enne a bordo della sua Fiat Bravo, è finita fuori strada urtando un albero. Nell’impatto, avvenuto sulla strada San Basilio-mare, l’auto si è rovinosamente capovolta.

Sul posto intervenuto i vigili del fuoco come detto, la Polizia Stradale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Giovanni Paolo Secondo di Policoro per gli accertamenti e le cure del caso.

https://www.pisticci.com/index.php/cronaca/item/12538-auto-si-ribalta-sulla-san-basilio-mare.html