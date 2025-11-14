Spread the love

La polizia ha isolato la strada vicina al luogo dell’incidente, ingnote per ora le cause

Un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, nel centro di Stoccolma, in Svezia. Ci sarebbero due morti e cinque feriti secondo i media.

Sul posto sono giunte numerose ambulanze e un elicottero di soccorso. “Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto”, ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet.

Anche la polizia ha confermato la presenza di “diversi morti”. Per ora restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro che è avvenuto poco dopo le ore 15 di venerdì pomeriggio.

Il conducente è stato fermato per essere interrogato. La causa dell’incidente potrebbe essere un suo malore, secondo fonti che hanno parlato con il quotidiano svedese Expressen.

https://it.euronews.com/2025/11/14/autobus-si-schianta-contro-fermata-a-stoccolma-morti-e-feriti?