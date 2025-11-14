Camion si muove e lo schiaccia sul guardrail, camionista 72enne muore mentre controlla il carico

Spread the love

Dramma nelle scorse ore sulle strade della Sardegna dove un camionista è morto tragicamente, schiacciato dal suo stesso camion, mentre cercava di sistemare meglio il carico dopo essersi fermato a bordo strada nei pressi di Pattada, nella città metropolitana di Sassari. La vittima del terribile incidente è un autotrasportatore di 72 anni,Giacomino Demontis.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi giovedì, 13 novembre, lungo il tratto sassarese della strada statale 128 “Centrale Sarda”, all’altezza del km 56. Tutto si è consumato in pochi attimi, intorno alle 12:30 di oggi. Secondo quanto ricostruito finora, il camionista aveva accostato il mezzo pesante mentre viaggiava in direzione Pattada per verificare il carico che trasportava e quindi per sistemarlo facendo in modo che fosse a posto.

Proprio in quel frangente però qualcosa è andato storto. Per motivi ancora da chiarire, il camion si è mosso improvvisamente travolgendolo senza dargli scampo. L’uomo è rimasto schiacciato tra il camion e il guardrail riportando un gravissimo trauma toracico che gli è stato fatale. Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto liberarlo per affidarlo alle cure del personale medico del 118.

