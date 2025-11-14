venerdì, Novembre 14, 2025
Vigili del fuoco

Incidente stradale – tamponamento tra un autotreno e due autobus.

VIGILI DEL FUOOCO DELLE MARCHE

CUPRA MARITTIMA (AP) – Poco prima delle 9 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in A 14, direzione sud, al chilometro 297 + 800, all’interno di una galleria, per il tamponamento tra un autotreno e due autobus.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per verificare lo stato dei degli occupanti dei mezzi coinvolti e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi prima della rimozione da parte del soccorso stradale. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Sul posto la Polizia autostradale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

