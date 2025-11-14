Paura a Pietralata: incendio esplode in un parcheggio distruggendo cinque auto

Spread the love

La notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre è stata segnata da un nuovo incendio di auto a Roma. Il rogo è esploso nel quartiere di Pietralata poco prima dell’alba, quando i residenti sono stati svegliati di soprassalto da forti botti provenienti da un parcheggio.e

Residenti svegliati da esplosioni e fumo tossico all’alba: corsa contro il tempo dei Vigili per domare le fiamme dell’incendio pericolosamente vicine alle abitazioni

L’emergenza incendio è scattata in Largo Carlo Maria Viola, dove le fiamme alte e l’odore acre di fumo tossico avevano preso il sopravvento saturando l’aria del quadrante, e aumentando la paura che le fiamme potessero propagarsi rapidamente, coinvolgendo tutti i veicoli in sosta e arrivando fino alle abitazioni circostanti.

Una serie di chiamate al NUE 112, ha attivato immediatamente i mezzi di soccorso antincendio. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con squadre specializzate, riuscendo a contenere l’incendio prima che si propagasse ulteriormente. Nonostante l’azione rapida, almeno cinque veicoli sono stati completamente distrutti, ridotti a scheletri incandescenti.

