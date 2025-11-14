Treni, l’incidente mortale di Praia a Mare paralizza l’Italia: caos a Roma Termini. M5S e Iv: una donna si è tolta la vita gettandosi sui binari

Spread the love

Una tragedia che ha provocato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. Alle 8:30 una donna, collaboratrice scolastica presso una scuola di Sapri, si è tolta la vita gettandosi sui binari nei pressi della stazione di Praja-Ajeta-Tortora (CS), mentre sopraggiungeva il Frecciarossa 8418, in servizio sulla relazione Reggio Calabria–Venezia. Il convoglio ha investito e ucciso la donna.

Per questo motivo la circolazione è rimasta completamente bloccata per molte ore e ha ripreso gradualmente soltanto alle 14:50, dopo il nullaosta dell’Autorità Giudiziaria. Le operazioni di recupero e i rilievi — eseguiti dal magistrato, dalla Polfer, dalla Polizia Scientifica e dal medico legale — hanno richiesto diverse ore di lavoro sul posto.

Durante l’interruzione è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Sapri e Paola, ma sulla rete si sono registrati rallentamenti molto pesanti su più tratte, con attese arrivate fino a otto ore. Il Frecciarossa 8418, partito alle 5:53 da Reggio Calabria Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, accusa un ritardo di 500 minuti (circa 8 ore e 20 minuti), mentre il treno 9584, partito alle 6:25 da Reggio Calabria per Torino Porta Nuova, viaggia con un ritardo di 414 minuti (circa 6 ore e 54 minuti). Alla stazione di Napoli Centrale i ritardi per i convogli coinvolti sono segnalati tra i 250 e i 390 minuti (tra circa 4 ore 10 minuti e 6 ore 30 minuti).

GAZZETTA DEL SUD