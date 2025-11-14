VIDEO – Frane sull’isola di Giava in Indonesia: 2 morti e 21 dispersi

Spread the love

In Indonesia le squadre di ricerca lavorano senza sosta dopo le piogge che hanno devastato tre villaggi

GIACARTA, Indonesia — Le frane provocate dalle piogge torrenziali sull’isola indonesiana di Giava hanno causato la morte di due persone e ne hanno lasciate 21 disperse, hanno riferito venerdì le autorità. I ​​soccorritori sono ancora alla ricerca delle 21 persone disperse.

Le forti piogge registrate per diversi giorni nella regione hanno causato le frane che giovedì sera hanno colpito decine di case in tre villaggi nella provincia indonesiana di Giava Centrale, hanno affermato le autorità in una nota.

“Le condizioni instabili del terreno hanno rappresentato una sfida per la squadra di ricerca e soccorso nella ricerca delle vittime durante l’ora d’oro. Ciononostante, la squadra congiunta ha continuato le operazioni di ricerca e soccorso venerdì mattina”, ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce della National Disaster Management Agency.

Ha aggiunto che sono stati impiegati mezzi pesanti per accelerare l’operazione.