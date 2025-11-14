VIDEO – San Paolo, auto precipita giù per una scalinata: il conducente si salva per miracolo

Spread the love

Un filmato scioccante proveniente dal Brasile ha immortalato il momento in cui un’auto è uscita di strada ed è precipitata da una ripida scalinata a Jardim Apura, San Paolo. Secondo il Daily Mail , l’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 di sabato mattina, quando Railson Souza, 48 anni, avrebbe perso il controllo del suo veicolo a causa di un improvviso mal di testa mentre era alla guida. Nonostante il drammatico incidente, Souza è riuscito a salvarsi riportando solo lievi ferite.

Le riprese mostrano la sua berlina argentata che affronta a tutta velocità una curva stretta, poi esce di strada, sfonda una ringhiera metallica e precipita giù per una lunga e ripida scalinata esterna. I vigili del fuoco hanno dovuto liberare Souza dai rottami. Miracolosamente, le scansioni e le radiografie non hanno rivelato fratture ossee, ed è stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo con solo un piccolo graffio a un dito.