Il gatto fa cadere il lumino e provoca un incendio in casa

Attimi di paura nella notte in via Mombasiglio, a Ceva, per un incendio all’interno di una villetta a schiera. L’allarme è scattato intorno alle 2:30. All’origine ci sarebbe un incidente domestico: secondo le prime ricostruzioni, il gatto di casa avrebbe fatto cadere un lumino acceso appoggiato su un tavolo, innescando le fiamme che hanno coinvolto tavolo e sedie della zona giorno.

All’interno dell’abitazione si trovavano madre e figlia, entrambe fortunatamente illese. La signora più anziana è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 per l’ inalazione di fumo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì e dei volontari di Ceva, che hanno domato le fiamme, ripristinato l’impianto elettrico e messo in sicurezza l’abitazione. Le operazioni si sono protratte per alcune ore.

