L’auto sbanda, esce di strada e si schianta contro un muretto. Tre persone a bordo: una bloccata tra le lamiere

CAMPO TURES. L’auto ha sbandato ed è uscita di strada in maniera autonoma, con la parte anteriore destra del mezzo che si è accartocciata. Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 15 novembre, a Molini, frazione del comune di Campo Tures.

Una macchina, a bordo della quale viaggiavano tre persone, ha sbandato, schiantandosi contro un muretto e abbattendo anche parte della segnaletica stradale.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i sanitari della Croce Bianca, i vigili del fuoco del corpo di Molini di Tures e i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, che serviranno per ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto.

Una delle tre persone che era a bordo dell’auto è rimasta intrappolata all’interno: per liberarla i pompieri hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche, tagliando e rimuovendo la portiera anteriore destra del mezzo.

La persona è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari che, dopo averla stabilizzata, hanno provveduto a trasportarla in ospedale: le sue condizioni sono state definite gravi. Ferite lievi, invece, per le altre due persone che si trovavano a bordo del mezzo.

La strada è stata chiusa a lungo in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso e bonifica.

