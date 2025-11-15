Messina, incidente a Larderia: padre, madre e figlia in codice rosso

Spread the love

Un incidente si è verificato lungo la strada che da Larderia porta a Tipoldo. Per cause da accertare, un’auto con a bordo tre persone – padre, madre e una figlia – è uscita di strada precipitando in una scarpata per circa 20 metri. A darne notizia Gazzetta del Sud. Tre le persone coinvolte: padre, madre e figlia. La giovane, ancora minorenne, non ha riportato gravi traumi mentre i genitori sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la sezione infortunistica della polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina e diverse ambulanze del 118.

