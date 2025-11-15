Prato in fiamme e bosco a rischio sulle pendici del Bondone: decine di Vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Ieri nel tardo pomeriggio (venerdì 14) è scattato l’allarme sulle pendici del Bondone per un incendio divampato in un prato utilizzato come punto d’atterraggio per i parapendii. L’area è situata in località Colmi, sopra l’abitato di Lagolo (direzione delle Viotte) nel comune di Madruzzo.

Le fiamme si sono propagate tanto rapidamente da minacciare di raggiungere l’area boschiva adiacente.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco Volontari di Lasino, supportati dai colleghi di Calavino e Cimone, giunti sul posto con diversi mezzi e attrezzature specifiche per l’antincendio boschivo.

Il vento in aumento in quota ha fatto si che fosse più difficoltoso il lavoro delle squadre, complicando l’intervento.

Grazie alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo in breve tempo. Poi è stata portata avanti un’accurata bonifica dell’area per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

I danni risultano limitati alla superficie prativa e, fortunatamente, non hanno coinvolto né persone né la vicina zona boschiva