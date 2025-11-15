VIDEO – Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23:45 di ieri sera alla fine del tratto della superstrada SP 73 Bis, direzione Monte–Mare, per un incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta un’unica autovettura finita nei pressi di un fossato. La squadra di Fano ha estratto la persona all’interno dell’abitacolo e l’ha affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto i Carabinieri.

Dal Comando di Pesaro Urbino

————————

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – RECUPERO CAPRIOLO – I Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto nella mattinata, intorno alle 8,30, sono intervenuti all’interno del perimetro della zona dove è dislocato il depuratore, in contrada San Giovanni, per soccorrere un capriolo che era caduto nei vasconi ed era impossibilitato ad uscire autonomamente. Dopo averlo immobilizzato e riportato sul piano strada, è stato liberato nella natura circostante.

Dal Comando di Ascoli Piceno