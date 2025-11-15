sabato, Novembre 15, 2025
Ultimo:
Animalicronaca

VIDEO – Interventi sul territorio marchigiano

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23:45 di ieri sera alla fine del tratto della superstrada SP 73 Bis, direzione Monte–Mare, per un incidente stradale.
Nell’incidente è rimasta coinvolta un’unica autovettura finita nei pressi di un fossato. La squadra di Fano ha estratto la persona all’interno dell’abitacolo e l’ha affidata alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto i Carabinieri.

Dal Comando di Pesaro Urbino

————————

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – RECUPERO CAPRIOLO – I Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto nella mattinata, intorno alle 8,30, sono intervenuti all’interno del perimetro della zona dove è dislocato il depuratore, in contrada San Giovanni, per soccorrere un capriolo che era caduto nei vasconi ed era impossibilitato ad uscire autonomamente. Dopo averlo immobilizzato e riportato sul piano strada, è stato liberato nella natura circostante.

Dal Comando di Ascoli Piceno

Potrebbe anche interessarti

Caserma dei Vigili del Fuoco nella Mostra d’Oltremare „Caserma dei Vigili del Fuoco nella Mostra d’Oltremare: c’è l’accordo

Il Faro

Roma, il futuro dell’ex Forlanini non sono le Ong ma la cittadella Onu delle agenzie internazionali

Il Faro

Recanati, vecchio silos in fiamme nella notte: intervengono i Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *