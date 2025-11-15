VIDEO – Un autobus si è schiantato contro una trafficata fermata degli autobus di Stoccolma – Diversi morti e feriti

Spread the love

Stoccolma: In quella che viene trattata come un’indagine per omicidio colposo, la polizia svedese sta indagando su un tragico incidente in cui un autobus urbano si è schiantato contro una fermata affollata nel centro di Stoccolma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:23 ora locale (14:23 GMT) sulla trafficata via Valhallavägen, nel quartiere Östermalm della capitale svedese. Un autobus a due piani è improvvisamente salito sul marciapiede e si è schiantato contro una pensilina dove erano in attesa delle persone.

Una portavoce della polizia, Nadya Norton, ha confermato che l’autista è stato fermato e che è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo “come prassi ordinaria”. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l’incidente o se la causa sia un guasto meccanico, un errore umano o una combinazione di fattori.

Al momento della collisione, le autorità affermano che l’autobus non era in servizio regolare e non aveva passeggeri a bordo. Le riprese dei media locali mostrano le squadre di soccorso al lavoro sul posto, che prestavano soccorso alle persone intrappolate sotto il veicolo e si prendevano cura dei passanti feriti. Alcuni testimoni hanno riferito che l’autobus “ha falciato un’intera coda alla fermata”.