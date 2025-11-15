sabato, Novembre 15, 2025
VIDEO – Una potente esplosione colpisce un complesso industriale a sud di Buenos Aires

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione, la cui causa è ancora in fase di accertamento, ha causato lievi ferite a oltre venti persone, ma ha sprigionato una grande quantità di fumo, rendendo necessaria l’evacuazione della zona.

Le autorità hanno attivato procedure di emergenza negli ospedali e hanno invitato i residenti a indossare mascherine per proteggersi dai fumi nocivi. Il magazzino incendiato si trova non lontano dall’aeroporto internazionale di Ezeiza, finora non interessato, e gli echi dell’esplosione sono stati avvertiti entro un raggio di circa 15 chilometri.

I vigili del fuoco stanno lavorando duramente per domare l’incendio, che sta interessando diversi edifici industriali della zona.

