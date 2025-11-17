Autovettura ribaltata all’ingresso della galleria Albacina Nord

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

FABRIANO (AN) – Questa mattina, poco prima delle 08:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti all’ingresso della galleria Albacina Nord, sulla SS76 in direzione Ancona, per un’autovettura ribaltata.

Il conducente è stato assistito prima dai Vigili del Fuoco della squadra di Fabriano e successivamente dal personale del 118, che lo ha poi trasportato all’ospedale di Fabriano.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge.

Dal Comando di Ancona