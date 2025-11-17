Distributore di benzina a fuoco in viale Europa, l’incendio è doloso: uomo arrestato

Spread the love

Un incendio è scoppiato nella serata di domenica 16 novembre all’interno di un distributore di carburante in Viale Europa, a Firenze. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti la struttura destinata al lavaggio dei veicoli, rendendo necessario l’intervento urgente dei vigili del fuoco, che hanno poi richiesto il supporto della polizia di Stato. Quando le volanti della Questura sono arrivate sul posto, i pompieri erano già al lavoro per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, gli agenti hanno acquisito le prime testimonianze dei residenti, che avrebbero indicato un uomo visto allontanarsi frettolosamente dal retro dell’impianto poco prima che si sprigionassero le fiamme. Uno dei testimoni ha riferito di aver notato il sospetto accasciarsi a terra dopo pochi metri, per poi soccorrerlo e trascinarlo in una zona più sicura, mantenendo il contatto con il numero di emergenza 112.

Le verifiche successive, condotte anche attraverso la visione delle telecamere comunali, hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo, un cittadino rumeno del 1978, senza fissa dimora e con precedenti specifici. Il 47enne è stato assistito dal personale sanitario all’interno di un’ambulanza e successivamente accompagnato negli uffici della Questura per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, è scattato l’arresto con l’accusa di incendio doloso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.