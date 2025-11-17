Domani al museo MAXXI la presentazione del calendario istituzionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Domani, 18 novembre al Museo MAXXI di Roma, alle ore 17.00, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, verrà presentato il calendario istituzionale 2026 dei Vigili del Fuoco, un progetto che unisce arte, storia e narrazione del servizio quotidiano del Corpo Nazionale.

L’evento sarà arricchito dalla presenza della sand artist Stefania Bruno e dagli attori Vincenzo Bruno e Massimiliano Finazzer Flory. Sarà possibile assistere alla presentazione in diretta streaming attraverso il link: www.vigilfuoco.tv/direttapubblica

L’evento è sostenuto da ENEL come Main Sponsor, Leonardo come Sponsor e Gruppo Fs The Mobility Leader come Partner.