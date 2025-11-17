Fabriano (AN), Alessia Scortechini si conferma campionessa italiana assoluta di nuoto paralimpico

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

A termine della stagione agonistica 2025, si sono svolti nei giorni 15 e 16 novembre presso la piscina comunale di Fabriano (AN) i Campionati Italiani assoluti di vasca corta di nuoto paralimpico.

Alessia Scortechini, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, come nella precedente edizione dei Campionati, ha dominato le specialità dei 50 metri stile libero e dei 50 metri farfalla nella categoria S10.

La portacolori dei Vigili del Fuoco ha prima vinto agevolmente i 50m stile libero in 28”12, specialità nella quale è stata argento ai recenti campionati del mondo che si sono svolti a Singapore lo scorso settembre, e pochi minuti dopo anche i 50m farfalla con il tempo di 30”71.

Si chiude così una stagione agonistica ricca di soddisfazioni per l’atleta romana che, dopo il bronzo paralimpico di Parigi 2024, l’ha vista salire sul podio alle World Series di Lignano Sabbiadoro (UD) e ai Campionati mondiali di Singapore (SGP).