Finisce con l’auto nel canale, morto Massimo Bonfante: la disattenzione fatale

Spread the love

Con l’auto nel canale, non è sopravvissuto alle ferite riportate: Massimo Bonfante è morto in ospedale, aveva 66 anni. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio a Goito, nel Mantovano, sulla Strada provinciale 17: da quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, il 66enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una Renault Capture, in pieno rettilineo, finendo per sbandare contro il filare di alberi sul ciglio della strada e poi ribaltarsi, ruote all’aria, nel canale che costeggia la strada.

A dare l’allarme, poco dopo le 15, alcuni automobilisti di passaggio: la centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza, ha attivato i soccorsi in codice rosso. Sul posto automedica e infermierizzata, oltre a un’ambulanza dei volontari di Porto Mantovano: Bonfante è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e poi trasferito d’urgenza in ospedale, al Carlo Poma di Mantova. Qui purtroppo è spirato a poche ore dall’incidente.