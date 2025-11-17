Graduatorie provvisorie selezioni interne copertura di 45 posti ruolo dei nautici di macchina er acquisizione brevetto nautico di macchina e copertura di 27 posti per accesso al ruolo nautici di coperta – per acquisizione brevetto di nautico di coperta.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Circolare relativa alle graduatorie provvisorie delle selezioni interne, per la copertura di n. 45 posti per l´accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo Nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l´acquisizione del brevetto di nautico di macchina e per la copertura di n. 27 posti per l´accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo Nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l´acquisizione del brevetto di nautico di coperta.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Graduatoria_provvisoria_Nautico_Coperta-1.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Graduatoria_provvisoria_Nautico_Macchina.pdf