martedì, Novembre 18, 2025
Ultimo:
Decreti e circolariVigili del fuoco

Graduatorie provvisorie selezioni interne copertura di 45 posti ruolo dei nautici di macchina er acquisizione brevetto nautico di macchina e copertura di 27 posti per accesso al ruolo nautici di coperta – per acquisizione brevetto di nautico di coperta.

Il Faro
Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Circolare relativa alle graduatorie provvisorie delle selezioni interne, per la copertura di n. 45 posti per l´accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo Nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l´acquisizione del brevetto di nautico di macchina e per la copertura di n. 27 posti per l´accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo Nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l´acquisizione del brevetto di nautico di coperta.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Graduatoria_provvisoria_Nautico_Coperta-1.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Graduatoria_provvisoria_Nautico_Macchina.pdf

Potrebbe anche interessarti

Recuperato un rettile a lato della carreggiata

Il Faro

VIDEO – 4 vigili del fuoco feriti dopo il crollo durante l’incendio di una casa a Jeffrey Manor

Il Faro

Incendio a Torre Gaia: morto un uomo, moglie e figlio in ospedale. Intossicati due agenti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *