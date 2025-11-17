Incidente in A4 tra due camion e un’auto sportiva, una persona ferita incastrata tra le lamiere. Traffico in tilt, chiuse due corsie
Incidente in A4 oggi, lunedì 17 novembre, intorno alle 14.30, al chilometro 367 est in direzione Trieste tra la stazione di Padova Est e l’area di servizio Arino Est, in territorio di Vigonza. Il violento scontro è avvenuto tra un’auto sportiva e due mezzi pesanti e il bilancio è di un ferito, la persona a bordo della macchina che è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai v
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti il Suem 118, le pattuglie della Polizia stradale di Venezia per i rilievi e gli Ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal Centro operativo di Mestre, per le operazioni di assistenza e presegnalazione, tutt’ora in corso.
A causa dei mezzi incidentati in carreggiata sono state chiuse al transito due corsie di marcia, con coda che ha raggiunto i 6 km, interessando gli svincoli A13 da Bologna e le competenze di Autostrada Brescia-Padova.
