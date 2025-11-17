Incidente tra Alberobello e Putignano, scontro tra auto: un morto e 5 feriti, la più giovane ha 18 anni

Spread the love

Drammatico incidente stradale ieri sera in Puglia: a seguito dello scontro frontale tra due auto, una Fiat Doblò e una Bmw, verificatosi sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.

La vittima è un uomo di 59 anni, Gaetano Mirizzi, che viaggiava a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate. I feriti hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni: tre hanno riportato gravi politraumi. Il più giovane è una 18enne che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Monopoli dove si trova anche un 25enne arrivato in codice rosso; una 20enne è ricoverata al Policlinico di Bari e una 59enne all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso, con la statale è che stata chiusa al traffico e successivamente riaperta.

