Marisa Cesario lascia la guida del Comando Vigili del Fuoco di Firenze, al suo posto Marco Frezza – L’Ing. Marisa Cesario assume l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Umbria

Cambio al vertice per i Vigili del Fuoco di Firenze: l’Ing. Marisa Cesario lascia la guida del Comando Vigili del Fuoco di Firenze per assumere l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Umbria.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 giugno 2024, ha deliberato la nomina dell’Ing. Marisa Cesario a Dirigente Generale del Corpo Nazionale destinandola a svolgere le funzioni di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Regione Umbria, con decorrenza 1 luglio 2024.



“Nel lasciare la provincia di Firenze per assumere altro incarico affidatomi, grata per lo spirito che ho trovato e che ho provato a condividere, desidero porgere, con queste poche ma sentite righe, un deferente saluto a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere, o almeno di incontrare, in questo seppur breve periodo di mia permanenza.

Ho apprezzato la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dei vigili del fuoco fiorentini; una conferma dell’apprezzamento che il nostro lavoro riscuote tra la gente. Sono certa che il mio successore ing. Marco Frezza attualmente Direttore Regionale della Toscana, saprà apprezzare e valorizzare ulteriormente questo modello di operosità”.

L’Ing. Marco Frezza assume l’incarico di Comandante reggente oltre ad essere l’attuale Direttore Regionale della Toscana.

