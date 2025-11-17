MONTANARO – Addio a Sergio Pastore, ex capo reparto dei vigili del fuoco di Ivrea

Spread the love

MONTANARO-IVREA – Si svolgeranno mercoledì 19 novembre 2025 a Montanaro, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, i funerali di Sergio Pastore. Il corteo funebre partirà alle 14.45 dalla Rsa Anni Azzurri di strada Crosa, dove il 69enne era ricoverato. Sergio Pastore lascia la moglie Ornella, i figli Elvis con Mirella ed Eric con Cristina.

«Con profondo dolore e commozione, il consiglio direttivo e tutti i colleghi annunciano la scomparsa del caro amico e collega Sergio Pastore, avvenuta, all’età di 69 anni, dopo un periodo di grave malattia – lo ricordano dall’associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Torino Sergio Pastore ha dedicato molti anni di servizio al distaccamento di Ivrea, ricoprendo con dedizione l’incarico di Capo Reparto. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con sincero affetto ai famigliari tutti, porgendo le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio».

