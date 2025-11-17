Recuperato gattino caduto in valle
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Si segnala un intervento di soccorso tecnico oggi dopo le 13 a Nesso, SP 583 – Frazione Careno per soccorso animale.
Un gattino è stato recuperato a circa 20 metri di profondità in una valle.
La richiedente aveva segnalato dei miagolii provenienti dalla zona. Sul posto sono intervenute le squadre SAF del Comando di Como.
L’animale è stato successivamente affidato alla richiedente, che lo ha accompagnato dal veterinario per le verifiche sanitarie