lunedì, Novembre 17, 2025
Recuperato gattino caduto in valle

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico oggi dopo le 13 a Nesso, SP 583 – Frazione Careno per soccorso animale.
Un gattino è stato recuperato a circa 20 metri di profondità in una valle.

La richiedente aveva segnalato dei miagolii provenienti dalla zona. Sul posto sono intervenute le squadre SAF del Comando di Como.

L’animale è stato successivamente affidato alla richiedente, che lo ha accompagnato dal veterinario per le verifiche sanitarie

