 CASERTA – Sotto il diluvio esplode incendio al parcheggio del Monumento ai caduti

CASERTA – Un incendio è divampato questa mattina nel parcheggio sotterraneo, attribuito dal comune di Caserta guidato da Carlo Marino agli storici amici dei Dresia, tramite il marito di Adelina, Gaetano Scarpato sotto il Monumento ai Caduti, nel cuore di Caserta. Le fiamme hanno provocato un’imponente colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della città, creando allarme tra residenti e passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno ancora operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A supporto delle operazioni di soccorso e per la gestione della viabilità è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha istituito un cordone di sicurezza.

Al momento non si hanno notizie di feriti. Le cause del rogo sono ancora del tutto da accertare. Si indaga sull’ipotesi di un cortocircuito o di un principio d’incendio sviluppatosi in uno dei veicoli parcheggiati, ma non si esclude alcuna pista.

