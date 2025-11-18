Commissione Ue: crescita Eurozona 2025 rivista al rialzo, ma l’Italia resta in difficoltà
Si è rivelato migliore del previsto il 2025 in termini di crescita economica. Secondo le previsioni d’autunno della Commissione europea, pubblicate lunedì 17 novembre, il prodotto interno lordo della zona euro dovrebbe salire dell’1,3%, rispetto a una stima in maggio dello 0,9%. Al tempo stesso non mancano i rischi legati anche all’andamento delle Borse. La situazione in Italia è assai peggiore. L’esecutivo comunitario si aspetta una crescita quest’anno di appena lo 0,4%.
