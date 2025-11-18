Ericsson inaugura la nuova sede a Roma, nel cuore dell’EUR: un hub moderno e sostenibile per il futuro delle telecomunicazioni

Spread the love

Ericsson ha inaugurato la sua nuova sede a Roma, nel cuore del quartiere EUR. Il trasferimento nel nuovo complesso rappresenta un passo strategico per l’azienda, a conferma della volontà di consolidare la propria presenza in Italia e di rafforzare il suo ruolo come motore della trasformazione digitale del Paese. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’ Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, l’Ambasciatrice di Svezia in Italia, Karin Höglund, e il Presidente e Amministratore Delegato di Ericsson Italia, Andrea Missori.

”Siamo orgogliosi di inaugurare oggi la nuova sede di Ericsson a Roma, in uno dei principali poli direzionali e tecnologici della capitale. Questo trasferimento segna l’inizio di un nuovo capitolo per Ericsson in Italia, in cui rafforzeremo il nostro impegno verso gli operatori, le imprese e le istituzioni per costruire le reti 5G evolute di cui abbiamo bisogno per la digitalizzazione del Paese.” ha dichiarato Andrea Missori, Presidente e Amministratore Delegato di Ericsson Italia.

Karin Höglund, Ambasciatrice di Svezia in Italia, ha commentato: ”Sono molto felice di assistere all’apertura di questo nuovo capitolo per Ericsson a Roma. La nuova Casa Ericsson è la prova concreta della capacità di adattarsi, di innovare continuamente e di guardare lontano – qualità che da sempre contraddistinguono questa azienda.”

